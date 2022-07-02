تعطيل الدوام الرسمي باحدى المحافظات ليوم غدٍ.. والسبب؟

2022/07/02 | 17:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قرّرت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد، باستثناء الدوائر الخدمية، بسبب أعمال الصيانة في الجسر الثالث الرابط بين جانبي مدينة الموصل مركز المحافظة.

وذكر بيان صادر عن الحكومة المحلية تلقته خبر برس (واخ)، إنه “نظرا للزخم الحاصل في التنقل بين جانبي الموصل، بسبب اعمال الصيانة في الجسر الثالث، قرر محافظ نينوى نجم الجبوري، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاحد 3/7/2022 باستثناء الدوائر الخدمية، وذلك ليتسنى للملاكات العاملة في الجسر إنهاء أعمالها وإعادة افتتاح الجسر فور إنجاز أعمال الصيانة”.

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