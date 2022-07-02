بي إس جي يتجاهل بوكيتينو في الإعداد للموسم المقبل

2022/07/02 | 17:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، تفاصيل معسكر إعداده للموسم الجديد.وأشار النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي إلى أن الفريق سيبدأ معسكره يوم 4 تموز الجاري، باختبارات بدنية وطبية للاعبين على مدار يومين".أما اللاعبون الدوليون، الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية لشهرحزيران، فسينتظمون في المعسكر يوم 11 يوليو".وأكد بي إس جي أن "بداية المعسكر ستشهد تواجد اللاعب الجديد، فيتينيا، المنضم حديثا من صفوف بورتو بعقد يمتد حتى 2027".في المقابل، تجاهل البيان الباريسي الحديث عن المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو، في إشارة لإقالته من منصبه قبل عام على انتهاء التعاقد، تمهيدا للإعلان عن التوقيع مع المدرب كريستوف جالتيه".وسيبدأ بي إس جي مبارياته الودية يوم 15 يوليو ضد فريق كويفي، أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا، ثم 3 مباريات في الجولة الصيفية باليابان ضد أندية كاواساكي فرونتال وأوراوا ريد دايموندز وجامبا أوساكا أيام 20 و23 و25 من الشهر الجاري".

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