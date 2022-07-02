مجلس الوزراء يقرر اعتماد سعر الوقود المجهز للمولدات

2022/07/02 | 17:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيع بالسعر الرسمي لأصحاب المولدات الأهلية.

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