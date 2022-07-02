مسعود بارزاني لكتلته النيابية في بغداد: نحن أصحاب قضية عادلة

2022/07/02 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس مسعود بارزاني یجتمع بكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي التقى الرئيس مسعود بارزاني يوم السبت 2 تموز 2022 في صلاح الدین، بكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، لمناقشة الوضع السياسي وآخر الخطوات والتغيرات في العملية السياسية في العراق.وأشار الرئيس بارزاني إلى الانتخابات العراقية التي جرت في تشرين الأول من […]

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