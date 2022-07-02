نزاهة البرلمان تنتقد وزارة الداخلية بسبب 'عقد خطر'

2022/07/02 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

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انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، إصرار وزارة الداخلية على التعاقد مع شركة "خلاصة الإبداع" لتجهيز الطعام لشرطة الطاقة وبمدة زمنية تصل الى (١٥) سنة والذي تحوم حوله شبهات مالية وادارية.

وقال الربيعي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تصلنا مناشدات كثيرة من منتسبي وزارة الداخلية شرطة الطاقة، والتي تبين خطورة عقد الوزارة مع شركة اهلية لتجهيز المنتسبين بالطعام ولمدة طويلة، فيما كيّف المنتسبون أوضاعهم بالشكل الذي يسمح لهم الافادة من تخصيصات الاطعام".

وناشد، رئيس الوزراء ووزير الداخلية "للتدخل لالغاء العقد لاسباب منها : تكبيل الوزارة بعقد لمدة طويلة من دون مبرر، واضافة الى ان العقد يستنفذ مبالغ كبيرة من تخصيصات الوزارة".وأشار الربيعي الى انه "يتابع في لجنة النزاهة النيابية العقد وشروطه وصحة التعاقد لتجنب الهدر في المال العام الذي قد يحدث جراء هذا التعاقد الذي تحوم حوله شبهات مالية وادارية وقانونية".

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