إصابة إمرأة بانفجار عبوة ناسفة وضعت تحت سخان المنزل..شمالي بغداد

2022/07/02 | 17:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن امرأة أُصيبت بواسطة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة تحت “سخان” منزلي، شمالي بغداد، وفقا لتحقيق جنائي تم في محل الحادث.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إن “عبوة ناسفة محلية الصنع تم وضعها، تحت سخان أحد المنازل، في منطقة الأعظمية، شمالي بغداد، وأسفر انفجارها عن إصابة صاحبة الدار بجروح”، مبينا أن “التأكيد تم عبر خبير المتفجرات الذين استطلع مكان الإنفجار”.

وأضاف المصدر أن “المرأة تم نقلها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما بينت خلال التحقيقات الجنائية ان الحادث يعود لخلافات عائلية”.

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق، بأن “سخان مياه” أحد المنازل في منطقة الاعظمية انفجر من دون وقوع إصابات.

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