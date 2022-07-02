استعدوا للشتاء.. ألمانيا تحذر مواطنيها من نقص محتمل في الغاز بعد تهديد روسيا

2022/07/02 | 17:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دعا رئيس الوكالة المعنية بتنظيم الطاقة في ألمانيا، المواطنين ، اليوم السبت ، إلى توفير الطاقة والاستعداد لفصل الشتاء، عندما يزيد الاستخدام، خوفا من قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي.وحث رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات، كلاوس مولر، أصحاب المنازل والشقق على فحص الغلايات والمبردات التي تعمل بالغاز وتعديلها لزيادة كفاءتها.وقال مولر لمجموعة […]

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