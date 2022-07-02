2022/07/02 | 17:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mTtvSW_RXJc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار جوازات السفر للمكون المسيحي وفق القانون) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار جوازات السفر للمكون المسيحي وفق القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).