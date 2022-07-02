2022/07/02 | 17:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 2286 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 833 شخصا للشفاء، مع تسجيل حالة وفاة واحدة”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 414”.

ظهرت المقالة عدّاد الإصابات بجائحة كورونا يسجل انخفاضًا ملحوظًا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدّاد الإصابات بجائحة كورونا يسجل انخفاضًا ملحوظًا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدّاد الإصابات بجائحة كورونا يسجل انخفاضًا ملحوظًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).