الان..الحنّانة تعقد اجتماعاً للهيئة السياسية مع 4 محافظين

2022/07/02 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلن مكتب محافظ البصرة أسعد العيداني، السبت، أن الهيئة السياسية للتيار الصدري تعقد في هذه الأثناء اجتماعا مع أربعة محافظين.وقال مكتب العيداني في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ إنه […]

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