توتي يتحدث ارتباط باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو بالانتقال إلى الذئاب

2022/07/02 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تحدث فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، اليوم السبت، عن ارتباط باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو بالانتقال إلى الذئاب، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحول إمكانية انضمام رونالدو لروما، قال توتي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "لم أصدق ذلك أبدًا..



أعرف الواقع الحالي للنادي..



لكن إذا كان هذا صحيحًا، سيكون رائعًا..



أعتقد أن كل مشجعي روما سيكونون سعداء".

وبخصوص ديبالا، أجاب: "دعنا نقول إن هذه الصفقة كانت ممكنة..



ممكنة للغاية..



لكن بعد ذلك حدثت أشياء أخرى، واختفت".

وأضاف: "سيذهب ديبالا الآن إلى مكان آخر، لا أعرف إلى أين بكل صراحة..



كنت آمل أن يأتي إلى روما، لقد كانت هناك محادثات بين الطرفين، لكني لا أعرف ماذا قالوا لبعضهم".

وبشأن صفقات الميركاتو الصيفي الإيطالي، التي أثارت اهتمامه حتى الآن، قال توتي: "حسنًا..



عودة لوكاكو بمثابة انقلاب كبير..



الشيء نفسه بالنسبة لبوجبا، الذي سيعود إلى يوفنتوس..



دعونا نأمل أن تتمكن فرق الوسط القريبة من القمة، من إجراء بعض الصفقات المهمة".

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