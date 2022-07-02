2022/07/02 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ مجلس الوزراء، اليوم السبت، عدداً

من القرارات يتعلق أبرزها بالرواتب

وغسيل الأموال، فضلا عن عمل المولدات

الأهلية.

جاء ذلك عقب انعقاد جلسته الاعتيادية

برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

وقال وزير ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تتعلق بالرواتب والولدات الاهلية.. الحكومة العراقية تتخذ قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تتعلق بالرواتب والولدات الاهلية.. الحكومة العراقية تتخذ قرارات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).