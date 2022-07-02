الاختناقات المرورية تعطل الدوام الرسمي في محافظة عراقية

2022/07/02 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى،

اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي غدا

الأحد باستثناء الدوائر الخدمية بسبب

أعمال الصيانة في الجسر الثالث الرابط

بين جانبي مدينة الموصل مركز المحافظة.

وذكر بيان صاد

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