تراجع ملحوظ بإصابات فيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

2022/07/02 | 17:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

سجّلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تراجعاً ملحوظاً بإصابات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة الماضية.

ووفقاً للموقف الوبائي الذي تنشره وكالة خبر برس (واخ)، فإن “عدد الإصابات الجديدة بلغ 2286 اصابة، وحالة وفاة واحدة فضلاً على 833 حالة شفاء”.

وسجلت الوزارة أمس الجمعة، حالة وفاة واحدة و2952 إصابة جديدة و720 حالة شفاء.

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