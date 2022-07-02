2022/07/02 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث تيوز/ كشف وسام الهاشمي، وكيل أعمال اللاعب لؤي العاني، حقيقة اهتمام نادي الزوراء بموكله.وقال الهاشمي لـ”ايرث نيوز” إن “الانباء التي اشارت لمفاتحة ايوب اوديشو للؤي العاني للانضمام لفريق الزوراء لا صحة لها مطلقاً”.وبين أن “إدارة القوة الجوية متمثلة بوليد الزيدي عي فقط من فاتحتني بشكل رسمي لعودة العاني للصقور الموسم المقبل”.يذكر […]

ظهرت المقالة وكيل أعمال لؤي العاني يكشف حقيقة اهتمام الزوراء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل أعمال لؤي العاني يكشف حقيقة اهتمام الزوراء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل أعمال لؤي العاني يكشف حقيقة اهتمام الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).