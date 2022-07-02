وزير الخارجية الايراني الى دمشق بعد تهديد اردوغان باجتياح شمالي سوريا

2022/07/02 | 18:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، السبت 2 تموز 2022، إلى سوريا حيث...

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