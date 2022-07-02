شبهات مالية وادارية تحوم حول عقد وزارة الداخلية مع شركة لتجهيز الطعام

2022/07/02 | 18:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، إصرار وزارة الداخلية على التعاقد مع...

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