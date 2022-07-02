الموصل تعلن تعطيل الدوام الرسمي لسبب غريب

2022/07/02 | 18:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثناء الدوائر الخدمية وذلك ليتسنى للكوادر العاملة في الجسر انهاء اعمالها.

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