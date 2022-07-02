الصحة تسجل 2286 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2022/07/02 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تسجيل 2286 اصابة بـ وباء كورونا و 833 حالة شفاء، اضافة الى وفاة شخص واحد، خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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