الديمقراطي يكشف موعد المباحثات النهائية لحسم ملف الجمهورية

2022/07/02 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشفت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، اليوم السبت، عن موعد جولة المفاوضات النهائية بينه وبين الاتحاد الوطني.وقالت دخيل في حديث لـ /المركز الخبري الوطني/، إن “الحزب الديمقراطي […]

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