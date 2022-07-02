بغداد: مهندسة تلقى مصرعها أثناء تشغيل مشروع لانتاج الماء

2022/07/02 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تعلن وفاة مهندسة بحادث مؤسف اثناء تشغيل مشروع لانتاج الماء بغداد ٢-٧-٢٠٢٢ نعت امانة بغداد وفاة احدى المهندسات أثر حادث مؤسف أثناء عملها في مشروع انتاج الماء بمنطقة الدورة جنوب بغداد .وذكر بيان للامانة ان ” المهندسة رشا اياد محمد تعرضت لحادث مؤسف في موقع العمل في مشروع ماء الدورة خلال عملها […]

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