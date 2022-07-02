بعد توقيعه على التجديد.. لاعب الصقور يتراجع عن قراره

2022/07/02 | 18:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تراجع لاعب القوة الجوية محمد علي عبود، عن قرار تجديده مع إدارة القوة الجوية.وقال مصدر في إدارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب محمد علي عبود تراجع عن قرار تجديد تعاقده مع القوة الجوية بعدما وقع رسمياً يوم امس”.وبين ان “القرار جاء بسبب عدم موافقة إدارة النادي على شروط اللاعب […]

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