محافظ بغداد: توجه لزيادة الحصة الوقودية لجميع المولدات

2022/07/02 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، السبت، عن توجه لزيادة الحصص الوقودية المقررة لإصحاب المولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية، وإطلاق حصص أخرى الى المولدات غير المسجلة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد في بيان، إن "محافظ بغداد أكد وجود توجه لزيادة الحصص الوقودية المقررة لإصحاب المولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية، وإطلاق حصص أخرى الى المولدات غير المسجلة".

ولفت الى أن "جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ بغداد، عقب انتهاء اجتماع عاجل حضره محافظ النجف ماجد الوائلي، والنائب معين الكاظمي، ونائب محافظ كركوك علي حمادي، ومدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، ومدير مكتب شؤون الوزارات هشام صالح، وقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت، ومستشار وزارة الكهرباء عبد الحمزة هادي، ومدير مبيعات شركة كهرباء بغداد ماجد علاوي، ومعاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة المهندس قيس الكلابي، وعدد من المسؤولين في محافظة بغداد".

وأشار العطا بحسب البيان، إلى أن "الاجتماع تضمن مناقشة آلية توزيع الحصة الوقودية لإصحاب المولدات وشمول عدد اخر من المولدات غير المسجلة، فضلا عن التأكيد على تشديد الرقابة للسيطرة ومحاسبة المقصرين من اصحاب المولدات بعد توفير الكميات اللازمة من الحصص الوقودية".

وأكد محافظ بغداد، "الخروج بعدد من التوصيات تضمنت زيادة حصة زيت الغاز (الكاز) من 25 لترا لكل (KV) الى 40 لترا وبالسعر المدعوم والبالغ 250 دينارا فقط، لشهري تموز وآب وللمولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية، فضلا عن إطلاق حصة وقودية لإصحاب المولدات غير المسجلة بواقع 20 لترا لكل (KV) من منافذ التجهيز التجاري وبالسعر الرسمي والبالغ 400 دينار على أن يتم اعتماد القوائم المزودة من الوحدات الادارية".

وأضاف، "أن جهاز الامن الوطني سيتولى مهامه بالسماح لإصحاب المولدات بالشراء من الساحات والمعامل الاهلية (الإسفلت المؤكسد)، الى جانب تسهيل حركة نقل المنتوجات ضمن الوحدات الادارية ومنع نقله الى خارج المحافظة".

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