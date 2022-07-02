“ازدواجية وغبن”..متحدون ينتقد تعامل بغداد مع نينوى مقارنة بالأنبار

2022/07/02 | 18:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو المكتب السياسي لحزب متحدون في نينوى جعفر حديد، السبت، أن الحكومة الاتحادية تتعامل بازدواجية وغبن مع ملف أعمار محافظة نينوى مقارنة بالانبار، فيما أكد أن الأخيرة تحصل على جميع المخصصات المالية وتسلم بيد المحافظة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال حديد في حديث لوكالة / […]

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