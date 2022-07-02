شاهد.. عملية إنقاذ طاقم سفينة انشطرت لنصفين وغرقت بسبب إعصار في هونغ كونغ

2022/07/02 | 18:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عكفت سلطات هونغ كونغ على جهود البحث والإنقاذ يوم السبت بعد أن انقسمت سفينة قوام طاقمها حوالي 30 شخصًا إلى نصفين، وغرقت على بعد حوالي 185 ميلًا عن جنوب غرب الجزيرة، حيث حوصرت وسط إعصار تشابا، وفقًا لخدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ (GFS).

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