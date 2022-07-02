2022/07/02 | 18:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل مات فورد في مجال توليف الأفلام، لذا لم يكن صعبًا عليه إعداد مقاطع فيديو ووضعها على "تيك توك".لكن آخر منشور له تمحور حول تجربته الشخصية مع "جدري القردة".شوهد الفيديو الذي نشره حوالي 250 ألف مرة حتى بعد ظهر الجمعة.

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