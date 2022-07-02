كورونا يعود مجددا.. حصيلة اصابات مرتفعة يسجلها العراف

2022/07/02 | 18:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا.

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