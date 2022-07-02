الكرملين يتحد عن “حرب الكل ضد الكل”

2022/07/02 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت “حرب الكل ضد الجميع ممكنة”.

وقال بيسكوف: “لنتحدث عن شيء أكثر إيجابية، يأمل الجانب الروسي أن تظل لدى الدول الغربية ولو جزئيا على الأقل إرادة سياسية وعقلانية”.

وأشار بيسكوف إلى أن العقلانية السياسية موجودة في روسيا، “هذا أمر مؤكد، ولا شك فيه”.

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