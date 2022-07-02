“ايرث نيوز” تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم

2022/07/02 | 18:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الاوضاع العامة في البلاد، ومناقشة ابرز القضايا الاقتصادية والخدمية.واستعرض السيد الكاظمي الاوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات المسلحة بمختلف صنوفها […]

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