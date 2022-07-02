2022/07/02 | 18:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها دمرت 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية، في جنوب وشرقي البلاد، في أحدث ضربة لروسيا خلال الحرب المشتعلة منذ شباط الماضي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع أنه جرى تدمير 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس شرقي البلاد، وميكولايف في جنوبها باستخدام أسلحة عالية الدقة، كما تم تدمير 3 مواقع تخزين في منطقة زابورجيا، التي تقع جنوبي أوكرانيا.

وكان رئيس مدينة ميكولايف، ألكسندر سينكيفيتش، قد صرح أن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء المنطقة قبل الانفجارات.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من قصف شديد طال مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، حيث سقط أكثر من 20 قتيلا.

وتركز روسيا جهودها الحربية في الأسابيع الأخيرة في شرق وجنوبي أوكرانيا بعد أن انسحبت من محيط العاصمة كييف في مطلع نيسان/ أبريل الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلن تدمير خمسة مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلن تدمير خمسة مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).