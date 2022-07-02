الكهرباء تفصّل مشروع الجباية: الدفع سيكون الكترونياً

2022/07/02 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبرت وزارة الكهرباء، السبت، مشروع الجباية الالكترونية بأنه "استراتيجي"، مبينةً أن الدفع فيه سيكون إلكترونياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة أقبلت على مشروع الجباية الإلكترونية وهو مشروع استراتيجي تم ادخاله في بغداد في بسماية وحي الجامعة بجانب الكرخ كمرحلة أولى".

وأوضح، أن "المواطن سيتعامل إلكترونياً مع الجباية الإلكترونية ولن يتعامل مع قراء المقاييس ولا التقدير ولا قراءة العداد المقطوعة، وسيقوم المواطن بدفع الفاتورة إلكترونياً".

ونوه إلى أن "وزارة الكهرباء ستدرس معايير التجربة عبر دراسة متكاملة عن الجباية الإلكترونية في عموم العراق"، مؤكداً أن "مناطق العشوائيات والمناطق الزراعية التي تستهلك الطاقة ستقدم لهم الخدمة بشكل نظامي وفق قرارات هيئة الرأي بوزارة الكهرباء".

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