فيفا: استخدام كاميرات متخصصة لتتبع التسلل في كأس العالم

2022/07/02 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أعلن اتحاد كرة القدم “فيفا”، الجمعة، عزمه استخدام تقنية جديدة لتحسين نظام مراقبة التسلل باستخدام كاميرات تتبع متخصصة في مباريات كأس العالم التي ستجري العام الحالي في قطر.وأوضح التقنية […]

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