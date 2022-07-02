مجلس الوزراء يخصص ثلاثة مليارات دينار لسد عجز الرواتب في وزارة الداخلية

2022/07/02 | 18:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت 2 تموز 2022، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين...

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