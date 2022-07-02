2022/07/02 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية

الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى

خلالها بحث مجمل الاوضاع العامة في

البلاد، ومناقشة ابرز القضايا

الاقتصادية والخدمية.

واستعرض ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منها تخصيص اموال لكربلاء.. تعرف على قرارات الحكومة العراقية في "جلسة السبت") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منها تخصيص اموال لكربلاء.. تعرف على قرارات الحكومة العراقية في "جلسة السبت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).