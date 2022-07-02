غداً..الإطار التنسيقي يتفق على شخصية رئيس الوزراء

2022/07/02 | 18:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، السبت، أن الإطار التنسيقي سيجتمع يوم غد بجميع الكتل المتحالفة معه لتحديد شخصية رئيس الوزراء الجديد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الفتلاوي في حديث لـ / المعلومة/، إن “اجتماع يوم غد سينتهي بتوافق على شخصية رئيس الوزراء وبمشاركة جميع […]

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