2022/07/02 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Oj5LY_Ls81I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محكمة تحقيق الحلة تصادق على اعترافات المتهم بحادث مقتل التدريسي في جامعة بابل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محكمة تحقيق الحلة تصادق على اعترافات المتهم بحادث مقتل التدريسي في جامعة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).