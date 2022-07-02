2022/07/02 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ex0hF1WJjUk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الاتصالات أركان الشيباني: رئيس الوزراء وجه الوزارات بإنجاح خليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الاتصالات أركان الشيباني: رئيس الوزراء وجه الوزارات بإنجاح خليجي 25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).