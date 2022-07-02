2022/07/02 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد قرر مجلس الوزراء، اليوم السبت، تخصيص مبلغ مليار ونصف، إلى محافظة كربلاء، لدعم الخدمات المقدمة للزائرين. ونصت القرارات التي صدرت عقب جلسة مجلس الوزراء، وتابعه /المركز الخبري الوطني/،على أنه “يتم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يخصص مليار ونصف لدعم الخدمات المقدمة للزائرين في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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