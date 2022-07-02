القوة الجوية: محمد علي عبود رهن تجديده بالموافقة على شروط كرار نبيل

2022/07/02 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية، برئاسة شهاب جاهد، اليوم السبت، توضيحاً بشأن أزمة اللاعبين كرار نبيل ومحمد علي عبود وقال مدير المكتب الاعلامي للهيئة ضياء حسين في بيان صحفي انه “من باب الشفافية وايضاح الحقائق التي تبنتها الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية في تعاطيها مع ما يواجهه النادي من تحديات لاسيما ما […]

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