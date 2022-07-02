الخارجية تعلن تسليم جوازات الطلبة العراقيين كافة إلى دائرة الإقامة بطهران

2022/07/02 | 19:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، تسليم جوازات الطلبة العراقيين كافة إلى دائرة الإقامة بطهران.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بجهود استثنائية من سفارة جمهورية العراق في طهران، تم اليوم تسليم كافة الجوازات الخاصة بالطلبة العراقيين بمختلف الجامعات الايرانية، إلى دائرة الإقامة في طهران ومنها إلى وزارة العلوم".وأضاف، أن "وزارة العلوم الايرانية قامت بتسليمها إلى الجامعات، وبامكان كل طالب عراقي في ايران أن يراجع جامعته ويتسلم جواز سفره وفي حالة وجود حالات متأخرة عليهم مراجعة السفارة العراقية في طهران وسيتم متابعتها بشكل عاجل".

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