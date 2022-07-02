البرلمان العربي يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

2022/07/02 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر البرلمان العربي من خطورة استمرار السلطات الإسرائيلية بأعمال الحفريات حول المسجد الأقصى مستهدفة أساساته.

وندد البرلمان، في بيان اليوم السبت، بمنع السلطات الإسرائيلية لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من أعمال الترميم والصيانة للمسجد لحماية بنيانه، مدينا في الوقت ذاته “المخطط الإسرائيلي بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى لأشخاص يهود في محاولة منه لتهويد مساحات واسعة في مدينة القدس المحتلة والاستيلاء عليها، وتغيير المعالم التاريخية والدينية للمدينة”.

وطالب البرلمان العربي منظمة اليونيسكو وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها “لوقف العدوان المستمر على القدس والمقدسات من خلال إجراءات عملية وفعالة، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للاطلاع على الأوضاع في القدس وخاصة الحفريات التي تجري على مدار الساعة تحت المسجد الأقصى”.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل للمقدسيين في “صمودهم لحماية هذا الصرح الإسلامي الكبير”، موجها التحية و”الإعزاز للمقدسيين رجالا ونساء وأطفالا لدفاعهم عن القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك ، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق المقدسات الدينية”.

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