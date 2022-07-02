2022/07/02 | 19:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فقد أثرى 500 شخص حول العالم نحو 1.4 تريليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، بفعل الهبوط الحاد في أسعار الأسهم.تراجع مذهل يُعدّ الأكبر في ستة أشهر على الإطلاق لفئة الملياردير العالمية.فيما تُعدّ هذه الخسارة تحولًا حادًا عن العامين الماضيين، عندما تضخمت ثروات فاحشي الثراء حيث أطلقت الحكومات والبنوك المركزية […]

ظهرت المقالة في أول 6 أشهر من 2022..



أثرياء العالم يخسرون 1.4 تريليون دولار أولاً على ايرث نيوز.

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