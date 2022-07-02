بارزاني: حل المشاكل يتمثل بالالتزام بالدستور والشراكة والتوافق

2022/07/02 | 19:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، السبت 2 حزيران 2022، أن حل المشاكل يتمثل...

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