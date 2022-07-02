2022/07/02 | 19:23 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: أكد رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، السبت 2 حزيران 2022، أن حل المشاكل يتمثل...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: حل المشاكل يتمثل بالالتزام بالدستور والشراكة والتوافق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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