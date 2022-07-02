رئيس المنافذ الحدودية يوضح آلية التعامل مع المواد الخطرة المضبوطة

2022/07/02 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أوضح رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم السبت، آلية التعامل مع المواد الخطرة المضبوطة في المنافذ البحرية الكيمياوية وغيرها.وقال الوائلي في حديث لـ /المركز الخبري الوطني/، إن “هناك قرارات […]

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