2022/07/02 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو يوثق القصف الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية في دهوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يوثق القصف الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية في دهوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يوثق القصف الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).