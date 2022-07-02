2022/07/02 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

اقدم أصحاب المولدات الأهلية في مدينة الفلوجة، اليوم السبت، على إطفاء جميع مولداتهم احتجاجا على التسعيرة.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "أصحاب المولدات الأهلية في مدينة الفلوجة اقدموا على إطفاء مولداتهم احتجاجا على تسعيرة الشهر السادس".

هذا ويعاني المواطن العراقي في كل صيف من تردي التيار الكهربائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطفاء تام للمولدات الأهلية في الفلوجة احتجاجا على تسعيرة الشهر السادس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطفاء تام للمولدات الأهلية في الفلوجة احتجاجا على تسعيرة الشهر السادس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).