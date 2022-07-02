مؤقتة الصقور توضح بشأن أزمة كرار نبيل ومحمد علي عبود

2022/07/02 | 19:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اصدرت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية، برئاسة شهاب جاهد، اليوم السبت، توضيحاً بشأن أزمة اللاعبين كرار نبيل ومحمد علي عبود.وقال مدير المكتب الاعلامي للهيئة ضياء حسين في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “من باب الشفافية وايضاح الحقائق التي تبنتها الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية في تعاطيها مع ما يواجهه النادي من تحديات […]

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