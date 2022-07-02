تنكر في زي امرأة.. حبس شاب حاول اجتياز الامتحانات بدلا من طالبة في المغرب

2022/07/02 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مغربية بالسجن النافذ والغرامة بحق شاب تنكر في زي نسائي لاجتياز الامتحانات بدلا من طالبة جامعية.وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية ضواحي الدار البيضاء، حكمها الأولي بحق طالب تنكر في زي نسائي يوم الامتحان، ليجتازه مكان إحدى الطالبات.وقضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر، وغرامة مالية تناهز الـ500 دولار أمريكي، بحق الطالب […]

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حبس شاب حاول اجتياز الامتحانات بدلا من طالبة في المغرب أولاً على ايرث نيوز.

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