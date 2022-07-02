سجين سابق يكشف لأول مرة عن فضائع في سجن ابي غريب

2022/07/02 | 19:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجانات امريكيات كن يتلذذن بمشاهدة الأجساد المقطعة اربا اربا ويستمتعن بالمشهد الفظيع.

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