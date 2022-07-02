المسؤول العام لسرايا السلام: طرق الإصلاح ستكون مختلفة هذه المرة

2022/07/02 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد المسؤول العام لسرايا السلام تحسين الحميدواي، اليوم السبت، إن طرق الإصلاح ستكون مختلفة.وقال الحميداوي وفقاً لبيان صادر عن إعلام سرايا السلام خلال زيارته محافظة المثنى واطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " طرق الاصلاح وحملاتها ستكون مختلفة هذه المرة".

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